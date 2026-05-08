Le indagini sul video intimo di Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno portato all'identificazione di circa 3.000 persone coinvolte. Le autorità hanno annunciato l'avvio di azioni civili per il risarcimento dei danni subiti. La vicenda, che ha visto il materiale diffuso sui social network lo scorso luglio, continua a essere oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti.

Nuovo sviluppo nel caso del video intimo che coinvolge Stefano De Martino e Caroline Tronelli, finito online e rapidamente diffuso sui social la scorsa estate. I legali del conduttore annunciano ora una linea dura contro chi ha condiviso il materiale. «Tutti i nominativi individuati saranno destinatari di azioni civili risarcitorie, con richieste economiche particolarmente rilevanti per ogni singola condotta illecita”, spiegano gli avvocati in una dichiarazione all’Ansa, chiarendo che l’obiettivo è anche “ottenere la cessazione definitiva della circolazione del materiale”. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ipotizza i reati di accesso abusivo a sistema informatico e diffusione illecita di contenuti intimi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Svolta nelle indagini del video intimo rubato di Stefano De Martino e Caroline Tronelli: “Identificate 3mila persone, al via le azioni civili risarcitorie”

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