Polizia identifica chi ha diffuso il video di De Martino e Caroline Tronelli | 3000 persone rischiano denuncia

La Polizia Postale ha annunciato di avere identificato circa tremila utenti che hanno condiviso un video privato di Stefano De Martino e Caroline Tronelli. L’indagine riguarda le persone coinvolte nella circolazione non autorizzata di materiale riservato, sottratto ai due protagonisti. Secondo le autorità, queste persone rischiano una denuncia penale per il reato di diffusione non autorizzata di materiale riservato.

La Polizia Postale ha identificato tremila persone ritenute responsabili di avere fatto circolare il video privato sottratto a Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Adesso rischiano una denuncia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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