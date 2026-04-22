Fermato sulla statale con 20 chili di hashish nel bagagliaio | patteggia la pena

Un uomo è stato fermato lungo la strada statale 7 mentre trasportava circa 20 chili di hashish, suddivisi in 200 panetti. Dopo il controllo, ha scelto di patteggiare la pena prevista dal procedimento giudiziario. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante l’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto si è verificato in una zona di traffico intenso, e l’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti con altre attività illecite.

BRINDISI - Era stato fermato sulla strada statale 7 mentre trasportava 20 chili, lordi, di hashish, suddivisi in 200 panetti. Era l'8 dicembre 2025, quando il 23enne Lucas Maciel Braz (nato in Brasile e residente a Lecce) era stato arrestato dagli agenti della questura di Brindisi e condotto in.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Fermato in auto: nel bagagliaio c'erano otto chili di droga Gira in strada con 27 chili di droga nel bagagliaio dell’auto: 42enne arrestato nel NapoletanoL'ingente quantità di droga - prevalentemente hashish ma anche cocaina pura - era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Accampamento da spaccio: pusher di 24 anni fermato sulla Statale 38 e arrestato; Pisticci (MT), sulla Statale 106 Jonica fermato un mezzo con nove stranieri, conducente senza patente; Spaccio nei boschi dell’Alta Valtellina, arrestato un 24enne sulla Statale 38; Non si ferma all’alt e tenta di speronare auto Polizia. Arrestato sulla Jonica. Accampamento da spaccio: pusher di 24 anni fermato sulla Statale 38 e arrestatoChiuro, operazione congiunta tra polizia, finanza e Procura. In auto aveva viveri, coperte e tende necessari ad allestire una dimora nei boschi ... ilgiorno.it +++Ucciso a coltellate, fermato il socio in affari+++ - facebook.com facebook Il 19enne di origini romene, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso l'amico 20enne Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato rinvenuto in una frazione di Sessa Aurunca, a Caserta, ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di aver colpito Vincen x.com