Isernia maxi sequestro sulla Statale 85 | 56mila dosi di droga fermate

Nella mattina di oggi, sulla Statale 85, le forze di polizia hanno sequestrato circa 7,4 chili di marijuana nascosti in un’auto a noleggio. L’operazione ha portato all’arresto di un uomo coinvolto nel trasporto di un carico che avrebbe un valore di mercato di circa 100mila euro. Durante il intervento, sono state sequestrate in totale 56mila dosi di droga.

? Cosa sapere Guardia di Finanza arresta uomo sulla Statale 85 con 7,430 chili di marijuana.. Il carico occultato in un'auto a noleggio vale fino a 100mila euro.. Sulla Statale 85 in direzione Venafro, i militari della Guardia di Finzia del Comando provinciale di Isernia hanno intercettato un uomo già noto alle forze dell’ordine, scoprendo oltre 7 chili di marijuana nascosti in un’auto a noleggio. Il controllo, avvenuto nel corso di operazioni mirate contro i traffici illeciti condotte dalle Fiamme Gialle, ha portato alla luce una quantità di stupefacente che avrebbe potuto generare un profitto sul mercato compreso tra i 75mila e i 100mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia, maxi sequestro sulla Statale 85: 56mila dosi di droga fermate Notizie correlate Avellino, 6 anni per il maxi-sequestro: 3 milioni di dosi di drogaIl Tribunale di Avellino ha stabilito la condanna per Silvestro D’Agostino, 38 anni, residente a Santa Lucia di Serino, alla pena di sei anni e otto... Bitonto: sequestro di oltre 650 dosi di droga CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel corso di un mirato servizio finalizzato al controllo del territorio e al contrasto del traffico... Contenuti utili per approfondire Sequestrati sette chili e mezzo di drogaGli uomini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia hanno sottoposto a sequestro oltre sette chili di marijuana. Intercettato un soggetto, gia' gravato da specif ... rainews.it Isernia: duro colpo al traffico di stupefacentivenivano rinvenuti n. 14 involucri in cellophane sottovuoto, contenenti la sostanza vegetale essiccata che, se messa in commercio, avrebbe fruttato al mercato illegale tra i 75.000 ed i 100.000€ ... ilmetropolitano.it