Iscrizioni gonfiate al convitto dell' Agrario di Todi ex preside assolto

Il giudice ha deciso di assolvere l’ex preside dell’istituto agrario di Todi, che era stato accusato di aver alterato i dati relativi alle iscrizioni al convitto femminile e ai semi-convittori dell’ex scuola. La sentenza ha dichiarato che non ci sono motivi per procedere, escludendo quindi l’accusa di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. La vicenda riguardava presunte iscrizioni “gonfiate” al convitto dell’istituto.

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