Convitto Giannone e le scuole annesse al centro dell’esperienza internazionale

Dal 16 al 22 febbraio, studenti e docenti del Convitto “Giannone” e delle scuole collegate hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale nell’ambito di Erasmus+ K121 e K122 – Job Shadowing, con destinazioni a Varsavia e altre città europee. Si tratta di un’esperienza che ha promosso lo scambio culturale e l’apprendimento tra le istituzioni scolastiche coinvolte. L’iniziativa ha visto una partecipazione significativa di studenti e insegnanti.

Tempo di lettura: 3 minuti Da Benevento a Varsavia nel segno dei valori dell’Europa. Bilancio positivo per a mobilità Erasmus+ K121 e K122 – Job Shadowing che ha coinvolto dal 16 al 22 febbraio l’I.C. “L. Di Prisco” di Fontanarosa (Avellino) e il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, impegnati in un’intensa settimana di formazione e cooperazione internazionale presso la scuola partner Superszko?a di Varsavia. L’esperienza rientra nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus+ K121 per il Convitto Giannone e del progetto K122 dell’I.C. “L. Di Prisco” Una mobilità che ha rappresentato una significativa occasione di crescita professionale e umana, confermando il valore strategico della cooperazione europea tra istituzioni scolastiche accomunate da una visione condivisa di innovazione e internazionalizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Convitto “Giannone” e le scuole annesse al centro dell’esperienza internazionale Leggi anche: Convitto Giannone racconta l’Europa: Erasmus ed eTwinning in primo piano L’esperienza di Crespi d’Adda al centro di un convegno internazionale a RomaDa Crespi d’Adda a Roma, nel cuore del Parco archeologico del Colosseo, per condividere buone pratiche di gestione turistica, culturale e ambientale... Aggiornamenti e notizie su Convitto. Temi più discussi: Erasmus+ a Varsavia: Convitto Nazionale Pietro Giannone e I.C. L. Di Prisco in mobilità tra innovazione e inclusione; Al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo il secondo appuntamento del progetto abbinato al Premio giornalistico Estra per lo sport: l’energia delle buone notizie dedicato alle scuole superiori; La nostra amica SICUREZZA: i Maestri del Lavoro incontrano gli studenti del Convitto Nazionale 'Mario Pagano'; Al Convitto Carlo Alberto la scuola sale sul palcoscenico. Convitto Giannone, scritte contro Israele e polizia a BeneventoScritte offensive e volgari contro Israele e la polizia sono improvvisamente comparse questa mattina nella centralissima piazza Roma a Benevento, proprio di fronte alla storica pista di pattinaggio ... ilmattino.it «Io X Benevento» e Convitto «Giannone»: percorsi anti-dispersione scolasticaNell'ambito dell'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta al fenomeno della dispersione scolastica, ... ilmattino.it Quarta tappa del mio School Tour Eccoci al Convitto Nazionale Carlo Alberto… e che ragazzi incredibili La sala vibrava di energia, di sguardi attenti, di domande vere, di studenti e persone con la voglia autentica di mettersi in gioco, di andare oltre l’ascolt - facebook.com facebook