Dopo tre anni di indagini, il procedimento contro l'ex preside di Todi è stato archiviato, perché il fatto non sussiste. La procura ha concluso che l’email anonima inviata per accusarlo non costituisce prova sufficiente. Il pubblico ministero ha analizzato le prove e ha deciso di non procedere con l’accusa, che era stata aperta inizialmente in seguito alle segnalazioni ricevute.

?? Punti chiave Chi ha inviato la lettera anonima per colpire il dirigente? Come ha fatto il PM a smontare l'accusa dopo tre anni? Chi dovrà rispondere delle false testimonianze e dei post diffamatori? Quali saranno le conseguenze legali per chi ha orchestrato la vendetta??? In Breve Inchiesta durata trentasei mesi scaturita da una segnalazione anonima ricevuta dall'istituto. L'avvocato Nicola Pepe ipotizza azioni legali contro chi ha diffuso post denigratori. Il PM ha smontato la .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso ex preside di Todi: archiviazione, il fatto non sussiste

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