Isak guida la nazionale svedese per la Coppa del Mondo assenti Bardghji e Kulusevski

Da justcalcio.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante svedese è stato confermato nella rosa per la Coppa del Mondo dopo aver superato una frattura alla gamba. Tra i convocati figura anche un altro attaccante, mentre due giocatori provenienti dal Barcellona sono stati esclusi dalla selezione. La lista definitiva è stata comunicata in vista del torneo internazionale, con alcune assenze che hanno suscitato sorpresa tra gli appassionati.

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Alexander Isak è stato incluso nella squadra svedese della Coppa del Mondo dopo essersi ripreso da una frattura alla gamba, anche se Roony Bardghji del Barcellona è stato sorprendentemente escluso. Isak è rimasto fuori per circa quattro mesi dopo essersi infortunato al perone poco prima di Natale, il che significa che si è perso le vittorie della Svezia su Ucraina e Polonia negli spareggi di marzo. In sua assenza, Viktor Gyokeres ha guidato la linea e ha segnato una tripletta contro l’Ucraina in semifinale, prima di fornire il vincitore finale nella vittoria finale per 3-2 sulla Polonia. È uno dei nomi più importanti nel gruppo di 26 giocatori di Graham Potter, insieme all’attaccante dell’Arsenal Gyokeres, che ha segnato nove gol nelle ultime 13 presenze in Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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