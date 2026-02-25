Tuffi i convocati dell’Italia per i primi due appuntamenti in Coppa del Mondo | assenti Pellacani e Santoro

La stagione internazionale dei tuffi entra nel vivo con le prime due tappe della Coppa del Mondo, che vedranno impegnata anche la Nazionale italiana. Il circuito scatterà a Montreal (Canada) dal 26 febbraio al 1° marzo, per poi spostarsi dal 5 all’8 marzo a Guadalajara (Messico), più precisamente a Zapopan, nell’area metropolitana della città messicana. Due appuntamenti chiave che assegneranno punti fondamentali in ottica Super Final di Pechino, in programma dal 1° al 3 maggio. Per il doppio impegno, il direttore tecnico Oscar Bertone ha convocato sette atleti, selezionati sulla base dei criteri stabiliti da World Aquatics e dei risultati ottenuti nella stagione internazionale 2025. A rappresentare l’Italia nelle prime due tappe della World Aquatics Diving World Cup 2026 saranno Stefano Belotti, Sarah Jodoin di Maria, Simone Conte, Lorenzo Marsaglia, Riccardo Giovannini, Elisa Pizzini e Giovanni Tocci. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Tuffi, i convocati dell’Italia in collegiale a Roma dopo le feste di Natale: via al nuovo corso, Pellacani e Santoro negli USA

Speed skating, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Hamar: due assenti tra gli azzurriL’Italia parteciperà alla quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Hamar, in Norvegia, con 14 atleti, tra cui due assenti.

Temi più discussi: Tuffi, sceneggiate, appena mi toccano sto giù: la Serie A dei furbi; Squadra italiana tuffi: convocati per la World Cup di Montreal e Guadalajara; La Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze torna in Sardegna; Commenti tedeschi dopo la partita, uno: Loro niente manfrine e tuffi, che bello.

Tuffi, i convocati dell’Italia per i primi due appuntamenti in Coppa del Mondo: assenti Pellacani e SantoroLa stagione internazionale dei tuffi entra nel vivo con le prime due tappe della Coppa del Mondo, che vedranno impegnata anche la Nazionale italiana. Il ... oasport.it

Nazionale in collegiale a Roma. I dodici convocati da Oscar BertoneDopo la pausa per le feste di Natale, riprenderà la preparazione anche della Nazionale di tuffi che sarà in collegiale al centro di preparazione olimpica G. Onesti dal 2 al 6 gennaio. Sono dodici i ... federnuoto.it

#InterJuventus #inter #juve #InterJuve #bastoni e #barella convocati per le prossime Olimpiadi. Tuffi sincronizzati. x.com

Buon 39esimo compleanno, El Matador! Oggi 14 febbraio non festeggi solo San Valentino, ma anche un altro anno di leggenda. Grazie per averci fatto sognare allo Stadio San Paolo, per quei 104 gol in azzurro, per la fame, i tuffi, le rovesciate e quel cuor - facebook.com facebook