Maria Marchetta | Grassano celebra 60 anni di fede e unità

A Grassano il 7 aprile 2026 si svolgeranno un convegno pubblico e una celebrazione eucaristica per ricordare i 60 anni dalla scomparsa della Serva di Dio Maria Marchetta. La giornata sarà dedicata alla memoria di questa figura e alle iniziative che coinvolgeranno la comunità locale. L’evento si inserisce nel programma di commemorazione organizzato nel paese per onorare il suo ricordo.

A Grassano, martedì 7 aprile 2026, si terranno un convegno pubblico e una celebrazione eucaristica per commemorare i 60 anni dalla scomparsa della Serva di Dio Maria Marchetta. L’evento, organizzato dalla Commissione diocesana per rispondere alla richiesta dei fedeli, inizierà alle ore 17 presso la Chiesa Madre San Giovanni Battista. La giornata celebrativa mira a onorare la testimonianza di Maria Marchetta e a sostenere, attraverso la preghiera collettiva, il cammino verso la sua canonizzazione. La scelta del luogo non è casuale, poiché nell’edificio di San Giovanni Battista riposa infatti la tomba della Serva di Dio. Il programma prevede un approfondimento teologico e storico che collegherà la vita della donna lucana ai grandi cambiamenti della Chiesa moderna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maria Marchetta: Grassano celebra 60 anni di fede e unità Don Paolino: 60 anni di fede e Radio PlanargiaLa comunità di Bosa e l’intera diocesi piangono la scomparsa di don Paolino Fancello. Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con “Opera”MILANO – Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e...