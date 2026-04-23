Bologna 1980 | il mistero del DAMS nel nuovo romanzo di Belcastro
? Cosa sapere Presentazione del romanzo Il segreto dei cardi di Salvatore Belcastro venerdì 24 aprile a Carrara.. L'opera di Felici Editore ricostruisce i delitti del DAMS nella Bologna del settembre 1980.. Venerdì 24 aprile, alle ore 18:30, lo Spazio Civico5 di Massimo Susini in via Pellegrino Rossi 5 a Carrara ospiterà la presentazione dell’ultimo romanzo di Salvatore Belcastro, intitolato Il segreto dei cardi. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Qulture, vedrà protagonista il medico e scrittore calabrese, nato a San Giovanni in Fiore. L’opera è stata pubblicata da Felici Editore all’interno della collana Quetzal, curata proprio dall’associazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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