Nucleare Trump minaccia blitz su Iran

Il presidente Trump ha valutato un possibile intervento militare contro l’Iran, in risposta alla crescente tensione nucleare. La decisione deriva dalla preoccupazione che i negoziati diplomatici possano fallire e che l'Iran continui a sviluppare armi nucleari. Fonti rivelano che tra le opzioni ci sono attacchi mirati o un intervento più ampio, pianificato entro la fine del 2026. La discussione coinvolge anche il rischio di destabilizzare la regione.

0.16 Secondo fonti citate dal New York Times il presidente Trump avrebbe discusso con i suoi consiglieri opzioni per un raid mirato e, se necessario, un attacco massiccio entro fine 2026 per rovesciare l'ayatollah Khamenei, in caso fallisse la diplomazia. I colloqui a Ginevra hanno mostrato progressi, con l'Iran che promette una bozza di accordo ma Trump torna a minacciare un intervento limitato per forzare Teheran a fermare il programma nucleare anche con opzioni estreme come blitz su Khamenei e sulle centrali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

