Il presidente americano ha commentato la situazione tra Stati Uniti e Iran, affermando che il cessate il fuoco tra i due paesi si trova in condizioni critiche. Ha inoltre escluso l’accettazione dell’ultima proposta di Teheran, poiché questa non prevedeva modifiche sul tema del programma nucleare. La frase utilizzata per descrivere lo stato del cessate il fuoco è stata «in terapia intensiva».

ll presidente americano Donald Trump afferma che il cessate il fuoco fra Usa e Iran è “in terapia intensiva” dopo aver respinto l’ultima proposta di Teheran perché non includeva concessioni sul programma nucleare. Trump lo ha dichiarato partecipando a un evento sull’assistenza sanitaria nello Studio Ovale. Alla domanda se il cessate il fuoco fosse ancora in vigore, Trump ha risposto che lo definirebbe “incredibilmente debole” e “in terapia intensiva”. “Direi che al momento è il più debole, dopo aver letto quella schifezza che ci hanno mandato”, ha detto Trump riferendosi al documento arrivato da Teheran con cui è stata respinta la proposta di pace americana.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Il cessate il fuoco è in terapia intensiva"

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Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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