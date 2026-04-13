Guerra Iran nuovi attacchi Usa sul tavolo Teheran | Eravamo a un passo dall’accordo La Cina interviene su Hormuz Tajani in Libano

La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, con nuovi attacchi statunitensi sul tavolo e un aumento delle minacce militari. La situazione nel Golfo si fa ancora più complessa, con il blocco dello Stretto di Hormuz e il coinvolgimento della Cina nella regione. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano si trova in Libano, mentre Teheran afferma di essere stato vicino a un accordo prima della rottura dei colloqui.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più delicata. Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, la tensione si alza rapidamente tra minacce militari, blocco dello Stretto di Hormuz e mercati in fibrillazione. Washington valuta nuove mosse per uscire dallo stallo, mentre la diplomazia prova a restare in piedi tra dichiarazioni sempre più dure e segnali contraddittori. Il ministro degli esteri iraniano rivela che si era ad un passo dall’accordo, sfumato per irrigidimento Usa. Su Hormuz interviene anche la Cina che chiede di garantire libertà navigazione, mentre il ministro degli Esteri Tajani sbarca in Libano per mediare sul cessate il fuoco con Israele.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra Iran, nuovi attacchi Usa sul tavolo. Teheran: “Eravamo a un passo dall’accordo”. La Cina interviene su Hormuz, Tajani in Libano Leggi anche: Guerra Iran, nuovi attacchi Usa sul tavolo. Teheran: “Eravamo a un passo dall’accordo”. La Cina interviene su Hormuz Iran, Trump conferma il blocco di Hormuz. Araghchi: “Eravamo a un passo dall’accordo” – La direttaFalliti i negoziati tra Iran e Stati Uniti ospitati dal Pakistan a Islamabad, Donald Trump sembra chiudere a una seconda fase di trattative. Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz