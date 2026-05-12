Iran residenti Teheran | Noi vogliamo la pace sono gli Usa che non la vogliono

A Teheran, alcuni residenti affermano di desiderare la pace, accusando gli Stati Uniti di ostacolare un accordo tra i due paesi. La possibilità di un dialogo tra Iran e Stati Uniti sembra allontanarsi ulteriormente, dopo le dichiarazioni del presidente americano, che ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche sulla situazione. La tensione tra le due nazioni continua a crescere, mentre non sono ancora stati annunciati nuovi incontri ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui