Iran residenti Teheran | Noi vogliamo la pace sono gli Usa che non la vogliono

Da lapresse.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Teheran, alcuni residenti affermano di desiderare la pace, accusando gli Stati Uniti di ostacolare un accordo tra i due paesi. La possibilità di un dialogo tra Iran e Stati Uniti sembra allontanarsi ulteriormente, dopo le dichiarazioni del presidente americano, che ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche sulla situazione. La tensione tra le due nazioni continua a crescere, mentre non sono ancora stati annunciati nuovi incontri ufficiali.

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Si allontana la possibilità di una pace tra Iran e Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall’atteggiamento di Teheran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con maggiore attenzione, rispetto alle scorse settimane, l’ipotesi di nuove operazioni militari. È quanto riferiscono fonti vicine ai colloqui. Intanto nella capitale iraniana i cittadini guardano con preoccupazione al futuro ma non vogliono una resa: “Il nostro Paese vuole la pace, ma quando vediamo che gli americani non la vogliono, dobbiamo usare tutti i mezzi a nostra disposizione per difenderci”, dice un residente mentre un altro aggiunge: “Dobbiamo mantenere lo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, residenti Teheran: "Noi vogliamo la pace, sono gli Usa che non la vogliono"
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