Iran residenti Teheran | Noi vogliamo la pace sono gli Usa che non la vogliono
A Teheran, alcuni residenti affermano di desiderare la pace, accusando gli Stati Uniti di ostacolare un accordo tra i due paesi. La possibilità di un dialogo tra Iran e Stati Uniti sembra allontanarsi ulteriormente, dopo le dichiarazioni del presidente americano, che ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche sulla situazione. La tensione tra le due nazioni continua a crescere, mentre non sono ancora stati annunciati nuovi incontri ufficiali.
Si allontana la possibilità di una pace tra Iran e Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall’atteggiamento di Teheran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con maggiore attenzione, rispetto alle scorse settimane, l’ipotesi di nuove operazioni militari. È quanto riferiscono fonti vicine ai colloqui. Intanto nella capitale iraniana i cittadini guardano con preoccupazione al futuro ma non vogliono una resa: “Il nostro Paese vuole la pace, ma quando vediamo che gli americani non la vogliono, dobbiamo usare tutti i mezzi a nostra disposizione per difenderci”, dice un residente mentre un altro aggiunge: “Dobbiamo mantenere lo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lapresse.it
Iran vs USA: i 10 punti di Teheran e i 15 di Washington. Cosa c'è davvero sul tavolo
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