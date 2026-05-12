Iran primo ministro Qatar | Evitare la ripresa della guerra è responsabilità globale
Durante una conferenza stampa a Doha, i ministri di Qatar ed Egitto hanno affrontato il tema del conflitto in Iran, parlando delle conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz e delle possibilità di negoziati. Il primo ministro del Qatar ha sottolineato che evitare la ripresa della guerra rappresenta una responsabilità condivisa a livello globale. La discussione si è concentrata sulle situazioni di tensione e sulle possibili soluzioni diplomatiche.
I ministri di Qatar ed Egitto hanno tenuto una conferenza stampa a Doha, in Qatar, sul conflitto in Iran, in cui hanno discusso della crisi globale dovuta al blocco dello Stretto di Hormuz e delle prospettive dei negoziati. “Purtroppo, in qualsiasi tipo di negoziazione, ci saranno sempre alti e bassi e garantire che non si verifichi una ripresa della guerra” è responsabilità dei “Paesi della regione di quelli di tutto il mondo”, ha affermato lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primo ministro e ministro degli Esteri qatariota, parlando accanto al ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. “L’Iran non dovrebbe usare questo Stretto...🔗 Leggi su Lapresse.it
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Prima di incontrare Vance, il primo ministro del Qatar dice che c'è una alta probabilità che Stati Uniti e Iran raggiungano un accordo - reddit.com reddit
Riccardo Cavaliere. . Lo stretto di Hormuz deve riaprire subito: l’economia non può essere un’arma, ma il Qatar garantirà in ogni caso le forniture di gas all’Europa. Lo dice a chiare lettere Majed Al Ansari, consigliere del primo ministro del Qatar e portavoce facebook
Comunque l'atteggiamento della #Meloni vs gli #USA è stato ricalibrato dopo il viaggio nella penisola araba (3-4 aprile 2026). Ha incontrato il Principe ereditario e Primo Ministro Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita , l' Emiro Sheikh Tamim bin Hamad x.com
Premier Qatar, sono stato a Washington a sostegno sforzi per la pace(ANSA) - DOHA, 12 MAG - Il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani afferma di essersi recato a Washington per sostenere gli sforzi volti a porre fine alla guerra in Iran. (ANSA). altoadige.it