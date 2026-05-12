Iran primo ministro Qatar | Evitare la ripresa della guerra è responsabilità globale

Durante una conferenza stampa a Doha, i ministri di Qatar ed Egitto hanno affrontato il tema del conflitto in Iran, parlando delle conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz e delle possibilità di negoziati. Il primo ministro del Qatar ha sottolineato che evitare la ripresa della guerra rappresenta una responsabilità condivisa a livello globale. La discussione si è concentrata sulle situazioni di tensione e sulle possibili soluzioni diplomatiche.

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