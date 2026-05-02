Iran la Nobel per la Pace Narges Mohammadi portata d’urgenza in ospedale | È svenuta due volte in carcere rischia la vita

Narges Mohammadi, attivista iraniana e vincitrice del Nobel per la Pace, è stata trasportata urgentemente in ospedale dopo aver perso conoscenza due volte nel giro di poche ore nel carcere in cui si trovava. La sua condizione viene descritta come a rischio di vita. La notizia ha suscitato preoccupazione, mentre le autorità carcerarie non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle sue condizioni di salute.

L’attivista iraniana Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata trasferita d’urgenza dal carcere in ospedale dove aver perso conoscenza per due volte nell’arco di poche ore e sarebbe ora a rischio della vita. Crescono i timori per la sua salute e la mobilitazione internazionale per scongiurare il peggio. Mohammadi, 54 anni, è detenuta in Iran per l’ennesima volta da dicembre 2025, dopo essere stata arrestata e in seguito condannata a quasi otto anni di carcere con le accuse di «assembramento e collusione contro la sicurezza nazionale» e « propaganda contro il regime della Repubblica Islamica». Nei mesi scorsi era stata trasferita dal carcere di Mashhad a quello di Zanjan, nel nord-ovest del Paese.🔗 Leggi su Open.online

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Attivista iraniana, premio Nobel paer la pace, Narges Mohammadi ricoverata in terapia intensiva. x.com

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