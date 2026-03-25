Ipertensione arteriosa polmonare al via la campagna di MSD Aria di Vita

È partita una nuova campagna promossa da una società farmaceutica dedicata alle persone con ipertensione arteriosa polmonare. L'iniziativa intende utilizzare la musica come strumento per rappresentare i sentimenti e le esperienze di chi vive con questa condizione. La campagna si rivolge a un pubblico interessato a sensibilizzare e informare sulla malattia.

ROMA (ITALPRESS) – Dare voce al respiro e trasformarlo in musica per raccontare la vita e le emozioni delle persone che convivono con l’ipertensione arteriosa polmonare (IAP). E’ questo l’obiettivo di “Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare”, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da MSD Italia, con il patrocinio di AMIP – Associazione Malati di Ipertensione Polmonare e AIPI – Associazione Ipertensione Polmonare Italiana, presentata al Forum Theatre di Roma. Cuore del progetto è il componimento musicale inedito realizzato dal Maestro Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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