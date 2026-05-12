Sono stati inviati agli altri candidati consiglieri gli inviti ufficiali per partecipare a interviste in redazione. Le lettere sono state recapitate ai comitati elettorali e ai candidati sindaci, con l’intento di coinvolgere anche i rappresentanti delle varie liste in un confronto pubblico. L’iniziativa mira a offrire uno spazio di discussione e approfondimento sulle proposte e i programmi in vista delle prossime elezioni.

Tarantini Time Quotidiano Sono stati appena imbucati nei rispettivi comitati elettorali e inviati ai candidati sindaci gli inviti rivolti ai candidati consiglieri delle diverse liste, con l’obiettivo di accoglierli in redazione per una serie di interviste. L’iniziativa, promossa da Tarantini Time, nasce dalla volontà di conoscere tutti i protagonisti della competizione elettorale, ascoltando le loro proposte e le loro idee nel rispetto dei principi di professionalità e serietà che da sempre caratterizzano il lavoro della testata. Per esigenze organizzative e di tempo, ai candidati è stato chiesto di raggiungere la redazione in gruppi di tre....🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Inviti in redazione per tutti i candidati consiglieri: Tarantini Time apre al confronto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sanità e territorio, l'Ordine degli infermieri apre al confronto con i candidati sindaco"Siamo disponibili a incontrare i candidati sindaco di Agrigento che ne facciano richiesta".

Liste per le elezioni comunali di Faenza 2026: tutti i nomi dei candidati consiglieriFaenza (Ravenna), 4 maggio 2026 – Tutti contro il campo largo: le elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio a Faenza rappresentano anche un...

Argomenti più discussi: Manutenzione del verde, appello alle istituzioni: Interventi urgenti anche sulle aree pubbliche; Taranto, il sindaco rilancia al Governo: Servono più uomini delle Forze dell’Ordine; Omicidio in piazza Fontana, Di Bello: La sicurezza è una priorità assoluta.