Investe la ex e il compagno poi li prende a calci e pugni Il tentato omicidio dopo la lite

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha investito la ex e il suo compagno con l’auto dopo una lite, poi è sceso e li ha colpiti con calci e pugni. L’episodio è avvenuto in un’area urbana, in un momento di forte tensione tra le parti. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla violenza legata a questioni di relazione. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

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Non accettava la fine della relazione. In preda all'ira, a bordo di un'auto, ha investito la ex e il suo compagno. Poi li ha picchiati. Un'azione brutale avvenuta la sera del 1 maggio nella zona di Due Leoni. L'uomo, un 46enne romano, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e atti.🔗 Leggi su Romatoday.it

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