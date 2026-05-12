Investe la ex e il compagno poi li prende a calci e pugni Il tentato omicidio dopo la lite

Un uomo ha investito la ex e il suo compagno con l’auto dopo una lite, poi è sceso e li ha colpiti con calci e pugni. L’episodio è avvenuto in un’area urbana, in un momento di forte tensione tra le parti. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla violenza legata a questioni di relazione. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

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