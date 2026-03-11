Un uomo, un senzatetto coinvolto in una rissa a Genova, è stato preso a calci e pugni e ha subito ferite gravi. Dopo due anni di ospedale, è deceduto. L’aggressore, condannato due volte per tentato omicidio e omicidio, ha ricevuto una nuova pena di 10 anni e 8 mesi, da scontare considerando il periodo già passato in carcere.

La gip Angela Nutini ha condannato in abbreviato a 10 anni e 8 mesi di reclusione per Giovanni Meduri, che nel pomeriggio del 22 agosto 2022, aveva violentemente picchiato Singh Harjit, 49 anni, clochard di origine indiana in piazzale Manzoni a Marassi. Harjit era finito in coma ed era morto due anni dopo, nel novembre del 2024. La pm Paola Calleri aveva chiesto una condanna a 9 anni e 4 mesi. La lite era divampata nel piazzale davanti al carcere: forse l’alcol e forse l’accaparramento di una panchina avevano innescato la violenza. Ad un certo punto la vittima aveva colpito con un oggetto Meduri che però rialzatosi lo aveva picchiato con violenza e aveva continuato anche quando il 49enne indiano era rimasto a terra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, preso a calci e pugni in una rissa morì due anni dopo, l’aggressore condannato due volte per tentato omicidio e omicidio

