Un uomo di 52 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dopo aver investito e ucciso un uomo di 69 anni e aver successivamente abbandonato la scena dell'incidente. L'incidente è avvenuto mentre il conducente guidava un SUV. Dopo aver investito la vittima, ha proseguito la fuga e non ha prestato soccorso. La polizia ha intercettato e fermato il conducente nelle ore successive.

BOLOGNA, 28 APR – Alla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si è allontanato. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese e i carabinieri hanno rintracciato e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga un cittadino albanese di 52 anni. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari. La segnalazione è arrivata intorno alle 18.30, quando è stato trovato, in via dei Piani, il corpo di Gaetano Martone, 69enne originario di Caserta e residente in zona. Inutile è stato l’intervento del 118. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Alla guida di un suv investe e uccide un 69enne e fugge, arrestato albanese

Notizie correlate

Suv investe e uccide un 69enne e si allontana, arrestato il conducente Tempo di lettura: < 1 minutoAlla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si è allontanato.

Investe un ragazzino e fugge, arrestato albanese all’AquilaL’AQUILA, 19 APR – Investe un dodicenne in pieno centro, all’Aquila, e fugge senza fermarsi: un ventenne è stato rintracciato e arrestato dai...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Donna alla guida di un gigantesco fuoristrada investe una Lamborghini: la scena surreale; Incidente tra un'automobile e una bici su ponte Flaiano, un ferito [FOTO]; Novantenne alla guida investe una bici sulla 128 tra Sorgono e Tonara: muore ciclista; Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca, arrestata per tentato omicidio: grave una donna.

Suv investe e uccide un 69enne e scappa: chi c'era alla guidaL'incidente sull'Appennino bologese. L'albanese di 52 anni rintracciato poco dopo e arrestato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga ... msn.com

Suv investe e uccide un 69enne e si allontana, arrestato il conducenteI carabinieri, a circa 500 metri di distanza, hanno trovato una Mercedes Glc 250, danneggiata e poco più avanti c'era l'albanese, che ha ammesso di essere il proprietario e ha detto di essere uscito d ... ansa.it

Alla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si è allontanato. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Castel d'Aiano, sull'Appennino bolognese e i carabinieri hanno rintracciato e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di facebook

Sfuma il sogno della guida autonoma totale per i modelli equipaggiati con HW3 e la Roadster (che slitta ulteriormente) potrebbe essere l'ultimo modello con un volante per un'azienda sempre più orientata alla produzione di robotaxi (e robot) x.com