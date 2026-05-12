Intervista all' arcivescovo Intini | La transizione energetica un' opportunità per i giovani

L'arcivescovo ha parlato della transizione energetica come di un'opportunità per le nuove generazioni, sottolineando l'importanza di una rigenerazione che coinvolga non solo gli aspetti ambientali, ma anche quelli sociali, imprenditoriali e industriali. Durante un'intervista, ha evidenziato la necessità di un approccio globale per rivitalizzare le città e le comunità, sottolineando che questa trasformazione può portare benefici diffusi a vari settori.

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