Intervista all' arcivescovo Intini | La transizione energetica un' opportunità per i giovani
L'arcivescovo ha parlato della transizione energetica come di un'opportunità per le nuove generazioni, sottolineando l'importanza di una rigenerazione che coinvolga non solo gli aspetti ambientali, ma anche quelli sociali, imprenditoriali e industriali. Durante un'intervista, ha evidenziato la necessità di un approccio globale per rivitalizzare le città e le comunità, sottolineando che questa trasformazione può portare benefici diffusi a vari settori.
«Ecco: sia globale la rigenerazione della città, oltre che sociale, imprenditoriale, industriale». Ci congeda con quest’osservazione l’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, monsignor Giovanni Intini, che oggi pomeriggio a palazzo Granafei Nervegna, assieme al prefetto Guido Aprea, chiude i lavori di “Generazioni in Rete: Giovani, donne, lavoro. Analisi e prospettive del territorio”, iniziativa promossa dalla Pastorale sociale dell’Arcidiocesi e dal Progetto Policoro, «quale occasione che facciamo ogni anno – spiega il presule -, a ridosso della festa del Primo maggio, per riflettere su temi che ci riguardano molto da vicino». Parliamo di giovani, donne, lavoro.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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