Un nuovo studio condotto da Engie, in collaborazione con Key to Energy, indica una crescita significativa dei data center in Italia nei prossimi anni. Secondo i dati raccolti, questa espansione potrebbe superare quella prevista a livello europeo. La ricerca mette in luce come i data center rappresentino un’opportunità per la transizione energetica nazionale. I risultati sono stati presentati oggi a Milano, evidenziando il ruolo crescente di queste strutture nel panorama energetico e digitale del paese.

Milano, 17 apr.(Adnkronos) - “Lo studio realizzato da Engie con la collaborazione di Key to Energy ha evidenziato una prospettiva di grande crescita dei data center in Italia nei prossimi anni, una crescita anche più alta rispetto a quella prevista in Europa. Governarla significa avere a che fare anche con la tematica energia. Noi pensiamo che questa possa essere un'opportunità di competitività e di abilitazione della transizione energetica”. Lo ha detto Monica Iacono, Ceo Engie Italia, commentando i risultati dello studio ‘Bit e Watt: un'alleanza strategica per accelerare la transizione energetica e digitale', promosso dall'operatore energetico in collaborazione con Key to Energy e presentato a Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iacono (Engie): "Data center opportunità per transizione energetica"

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