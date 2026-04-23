Allacciamento nuova condotta scatta la sospensione idrica a Salerno | i disagi

A Salerno si registrano disagi idrici a causa di un intervento di allacciamento di una nuova condotta sulla tratta tra Salerno e Mercato San Severino. L’azienda responsabile ha comunicato che, per completare i lavori, è stata necessaria una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua. L’intervento riguarda il passaggio a livello al km 13+045 e ha già provocato l’interruzione del servizio in alcune zone della città.

Disagi in vista per molti salernitani. La Ausino SpA–Servizi Idrici Integrati fa sapere che dovendo eseguire un intervento di allaccio di una nuova condotta in attraversamento alla tratta Salerno – Mercato San Severino, in corrispondenza del passaggio a livello al km 13+045, sulla condotta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Allacciamento nuova condotta idrica, scatta la sospensione idrica a Salerno: i disagi Doppia sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagiDisagi in vista per i salernitani: a causa dei lavori per la manutenzione in Via Gelso all'altezza civico n° 9, sarà sospesa l’erogazione idrica...