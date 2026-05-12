Durante gli Internazionali di Roma, l'italiano Darderi ha ottenuto una vittoria importante, mentre Sinner ha affrontato la sua partita con facilità. Musetti è stato eliminato, in una sfida considerata difficile, anche se nei turni precedenti aveva mostrato buone prestazioni. La sua condizione fisica sembra aver influito sull’esito dell’incontro, dopo due turni in cui aveva giocato bene.

Musetti eliminato.. La partita era proibitiva ed il Musetti di questo periodo, nonostante i primi due turni brillanti, si sapeva non essere al top della condizione. L’avversario era di quelli tosti ed infatti, il norvegese Ruud, non si lascia sfuggire l’occasione ed elimina l’azzurro. Il match è stato davvero a senso unico. Un primo set combatutto deciso al sesto gioco. Il norvegese strappa la battuta all’italiano e si apre la strada per vincere il primo set sul parziale di 6-3 Nel secondo set si attende la reazione del tennista di casa ma invece è un monologo di Ruud. Musetti è davvero in giornata no. Concede per ben tre volte il game sul proprio servizio e perde il secondo set 6-1.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Internzionali di Roma: Impresa Darderi. Sinner in scioltezza

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