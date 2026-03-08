Ieri mattina, sui social, un ex generale ha scritto un messaggio in cui contestava un articolo pubblicato da Libero, accusando il giornale di diffondere notizie false sulla perdita di consensi di un movimento politico. Nel post, ha anche affermato che Futuro Nazionale avrebbe conquistato il sostegno di numerosi amministratori legali, senza fornire dettagli o prove a supporto.

Ieri mattina il nostro risveglio è stato allietato da un post sui social dell’ex generale Roberto Vannacci che se la prendeva con noi: «Mentre le testate di Angelucci farneticano una perdita di consensi, Futuro nazionale fa il pieno di amministratori legali». Di cosa ci accusa il fondatore di Futuro nazionale fatichiamo a capirlo. Libero ieri ha semplicemente dato notizia del risultato di un sondaggio fatto da Youtrend per Sky Tg24, come abbiamo evidenziato già nelle righe iniziali dell’articolo e pure nella titolazione del pezzo. Sondaggio per altro riportato dalle principali agenzie di stampa. Insomma caro ex generale, nessuna farneticazione, nessuna invenzione da parte nostra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vannacci perde voti e se la prende con Libero. Ecco perché sbaglia...

Tutto quello che riguarda Vannacci perde.

Le intenzioni di voto rilevate dal sondaggio Youtrend per Sky tg24 diffuso oggi mostrano una crescita, rispetto a una settimana prima, per PD (22,4%, +0,6), M5S (12,9%, +0,6) e IV (2,2%,+0,6). Frena, al contrario, Futuro Nazionale di Vannacci, che perde quasi - facebook.com facebook

#Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: crescono, rispetto a una settimana prima, PD (22,4%, +0,6), M5S (12,9%, +0,6) e IV (2,2%,+0,6). Frena, al contrario, Futuro Nazionale di Vannacci, che perde quasi un punto nell’ultima settimana e scivola al 3,2%. x.com