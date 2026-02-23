Il sindaco Palmisano ancora ricoverato in ospedale | Il periodo peggiore della mia vita

Il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, rimane ricoverato in ospedale dopo aver avuto un malore in municipio, causato da un problema di salute improvviso. Palmisano ha scritto sui social di affrontare il suo momento più difficile, rivelando di sentirsi ancora debole e di ricevere cure per recuperare. La sua famiglia e i cittadini attendono aggiornamenti sulle sue condizioni mentre si concentra sulla ripresa.

Il primo cittadino di Ceglie Messapica scrive a una settimana esatta dal malore che lo ha colto in municipio: per lui tanti commenti di affetto BRINDISI - Il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, scrive sui social a una settimana esatta dal malore che lo ha colto in municipio. È ancora ricoverato nel reparto di Neurologia dell'ospedale “Perrino” di Brindisi. “Penso di aver passato il peggiore periodo della mia vita, ma credo di non aver sprecato il mio tempo visto l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni - afferma il primo cittadino -. “Chi mi conosce sa che non sono cose che dico normalmente, ma anche questo mi sta aiutando ad affrontare questa nuova giornata” conclude. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il sindaco Palmisano colto da malore: ricoverato all'ospedale PerrinoIl sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, è stato ricoverato all’ospedale Perrino dopo aver avuto un malore intorno a mezzogiorno di oggi.

Il sindaco Palmisano colto da malore: trasportato all'ospedale PerrinoIl sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, ha avuto un malore mentre era nel suo ufficio e è stato portato d’urgenza all’ospedale Perrino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il sindaco Palmisano in ripresa dopo il malore: la vicinanza dal mondo della politica; Il sindaco Palmisano in ripresa dopo il malore: la vicinanza dal mondo della politica; Elezioni provinciali, il Pd punta su Pomes ma è braccio di ferro con Barletta che scende in campo per i 5 Stelle; Superamento ghetti, rabbia dem su fondi PNRR buttati. Palmisano: Occasione persa e tragica per Capitanata.

DMO, il sindaco Palmisano chiede alla Regione di rivedere la Valle d’Itria nella Costa dei TrulliPalmisano scrive a Decaro e Starace: rivedere la strategia delle DMO e l’uso del nome Valle d’Itria nella DMO Costa dei Trulli. pugliapress.org

Malore in municipio, ricoverato il sindaco di Ceglie MessapicaÈ stato trasferito d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi dopo aver accusato un malore il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano. Il primo cittadino si è sentito male mentre si trovava nel ... rainews.it

Si informa la cittadinanza che il Sindaco Angelo Palmisano è in ripresa e sta continuando la serie di accertamenti previsti. Ha già iniziato il percorso di cure indicato dai medici. L’Amministrazione ringrazia sentitamente per la vicinanza e per i tanti messaggi di - facebook.com facebook