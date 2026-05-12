Internazionali Sinner ‘spaventato’ dalle frecce tricolori | Mi sono ca***o addosso

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, Jannik Sinner ha raccontato di essere stato spaventato dall'evento delle frecce tricolori che ha sorvolato il Foro Italico. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista italiano affronta Andrea Pellegrino negli ottavi del Masters 1000 di Roma. La presenza delle Frecce Tricolori ha attirato l’attenzione nel giorno della sua partita. Sinner ha commentato l’esperienza come molto intensa e inaspettata.

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'terrorizzato' agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro scende in campo contro Andrea Pellegrino nel derby italiano degli ottavi del Masters 1000 di Roma, nel giorno in cui le frecce tricolori sorvoleranno il Foro Italico. Uno spettacolo previsto tra le 12, quando sul Centrale sarà in campo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Frecce Tricolori oggi a Roma, a che ora vedere il sorvolo e dove passano per gli Internazionali di TennisAtteso per oggi il sorvolo delle Frecce Tricolore in occasione dell'evento sportivo degli Internazionali di Tennis: l'appuntamento in tarda mattinata.

Jannik Sinner e lo spavento per le Frecce Tricolori: “Temevo volassero verso di noi. È stato pauroso”Il numero uno al modo ha raccontato il curioso episodio capitato poco prima della sfida, poi vinta, contro Popyrin.

Argomenti più discussi: Jannik Sinner e lo spavento delle Frecce Tricolori: cosa è successo al Foro Italico prima della sfida contro Popyrin; Jannik Sinner e lo spavento per le Frecce Tricolori: Temevo volassero verso di noi. È stato pauroso; ATP Roma 2026, l’unico spavento di Sinner nel giorno della vittoria con Popyrin: colpa delle Frecce Tricolori - VIDEO; Sinner, Roddick spaventato dopo Madrid: E’ un algoritmo. Poi la previsione su Roma: Non è neanche stanco.

Jannik Sinner e lo spavento delle Frecce Tricolori: cosa è successo al Foro Italico prima della sfida contro PopyrinPiù degli avversari affrontati sul rosso del Foro Italico, almeno per un attimo, a spaventare Jannik Sinner ci hanno pensato le Frecce Tricolori. Il ... oasport.it