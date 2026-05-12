Internazionali Sinner batte Pellegrino e va ai quarti | Partita tosta mi ha fatto crescere

Il tennista italiano ha superato il suo avversario in due set, accedendo ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Roma. La partita si è svolta martedì 12 maggio e ha visto il giocatore affrontare un avversario con cui si era già misurato in passato. La vittoria rappresenta un passo importante per il percorso nel torneo, che proseguirà nelle prossime fasi.

Roma, 12 maggio 2026 – Jannik Sinner scaramantico anche agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro ha raggiunto i quarti del Masters 1000 di Roma battendo Andrea Pellegrino in due set. Al termine del match Sinner ha svelato il ‘segreto’ dietro la scelta della sua racchetta, che ormai lo accompagna da anni, e che ha a che fare con la sua ‘solita’ scaramanzia: “La racchetta l’ho scelta perché mi piace il colore”, ha detto il numero 1 in conferenza stampa, “d’altra parte stiamo cercando sempre il miglior tipo di racchetta, bisogna stare al passo con i tempi. Tra cinque anni avrà qualcosa in più rispetto a ora, però visto che ho giocato piuttosto bene gli ultimi anni non voglio cambiare il colore”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Inizio di partita STRAORDINARIO di Sinner: l'azzurro domina Fils in avvio e va avanti di due break

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