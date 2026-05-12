Internazionali si ferma la corsa di Musetti | Ruud vince in due set Deluso chiedo scusa al pubblico

Lorenzo Musetti si è fermato agli ottavi degli Internazionali di Roma, uscendo sconfitto dal norvegese Casper Ruud. La partita si è conclusa con due set chiusi a favore di Ruud, con il punteggio di 6-3 e 6-1. Dopo il match, Musetti ha espresso delusione e si è scusato con il pubblico presente sul Centrale del Foro Italico.

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La condizione fisica ferma Lorenzo Musetti: il carrarino cede sul Centrale del Foro Italico al norvegese Casper Ruud che si impone con il punteggio di 6-3, 6-1 e va ai quarti di finale. La sconfitta di Lorenzo è figlia di una condizione fisica precaria che si portava dietro già dal suo arrivo agli Internazionali di Roma. Tutta la sua delusione viene manifestata in conferenza stampa dove spiega ai giornalisti cosa sia successo. L’amarezza di Musetti. “Sono abbastanza deluso per lo spettacolo che ho offerto al pubblico, chiedo scusa, Oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto. Non mi sono ritirato perché davanti al pubblico di casa ho voluto onorare la gara fino in fondo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Internazionali, si ferma la corsa di Musetti: Ruud vince in due set. “Deluso, chiedo scusa al pubblico” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musetti-Ruud oggi agli Internazionali Roma 2026, in campo per il primo set – la direttaMusetti-Ruud è il primo ottavo di finale degli Internazionali Roma 2026, il carrarino scende in campo nonostante i problemi fisici palesati... Atp Monaco, la corsa di Cobolli si ferma in finale: Shelton vince in 2 setBen Shelton conquista il titolo all’ Atp 500 di Monaco , superando in finale l’azzurro Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-5 . Argomenti più discussi: Internazionali: si ferma la pioggia, i giocatori tornano in campo; Il treno Sinner non si ferma a Roma! 6-2 6-0 a Popyrin, sarà derby con Pellegrino; Internazionali, i risultati di oggi: a 18 anni Tyra Grant vince il derby azzurro. Arnaldi non si ferma: batte Munar; Internazionali d'Italia in TV (anche in chiaro): la programmazione completa e dove vederli. Si ferma sul più bello la corsa di Bellucci ? Terminano con la prima qualificazione ad un terzo round di un Masters gli ottimi Internazionali d'Italia di Mattia Bellucci, sconfitto in due set da Martin Landaluce. Lo spagnolo diventa così il sesto lucky loser ad arriv x.com Angelini Pharma acquisisce l’americana Catalyst per 4,1 miliardi di dollari (è la seconda acquisizione simile Italia-USA nel pharma: settimana scorsa Chiesi ha fatto un’offerta per KalVista da 1,9 miliardi) reddit Internazionali, si ferma la corsa di Musetti: Ruud vince in due set. Deluso, chiedo scusa al pubblicoUn dolore alla gamba sinistra ferma Lorenzo che nel secondo set smette di combattere portando a termine la gara soltanto per il pubblico. Non c’è mai stato modo di arginare il problema fisico ... ilgiornale.it