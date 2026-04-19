Atp Monaco la corsa di Cobolli si ferma in finale | Shelton vince in 2 set

Durante l’Atp 500 di Monaco, il tennista americano ha vinto la finale contro l’azzurro con i punteggi di 6-2 e 7-5. Flavio Cobolli si è fermato in finale, interrompendo la corsa verso il titolo. La partita si è conclusa con la vittoria di Shelton in due set.

Ben Shelton conquista il titolo all’ Atp 500 di Monaco, superando in finale l’azzurro Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-5. Partenza in salita per Cobolli Il tennista romano ha iniziato il match con difficoltà, concedendo due break nei primi giochi che hanno indirizzato il primo set a favore dell’americano, numero 6 del mondo. Secondo set più equilibrato Nel secondo parziale Cobolli ha alzato il livello, riuscendo a restare in partita fino al 5-5. Proprio nel momento decisivo, però, ha perso il servizio, permettendo a Shelton di chiudere l’incontro senza arrivare al tie-break. Il titolo per Shelton Per Shelton si tratta di un successo importante nel circuito, mentre per Cobolli resta una finale comunque significativa nel percorso di crescita nel tour Atp.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp Monaco, la corsa di Cobolli si ferma in finale: Shelton vince in 2 set Notizie correlate Leggi anche: Dove può arrivare Flavio Cobolli nel ranking ATP se vince la finale con Shelton a Monaco: c’è anche Barcellona da considerare Leggi anche: ATP di Monaco, Cobolli super con Zverev vince in due set: è finale del torneo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Internazionali di Monaco di Baviera 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Flavio Cobolli è in semifinale a Monaco: battuto Kopriva, ora affronterà Zverev; Sorteggio: Zverev riparte dal torneo di casa, Cobolli e Darderi nella sua metà di tabellone; Atp Monte-Carlo, Sinner batte Zverev e vola in finale. Domani la sfida con Alcaraz. ATP Monaco, la corsa di Cobolli si ferma in finale: Shelton vince in 2 setBen Shelton conquista il titolo all’Atp 500 di Monaco, superando in finale l’azzurro Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-5. Partenza in salita per Cobolli Il tennista romano ha iniziato il match ... msn.com Cobolli ko in finale nell’ATP 500 di Monaco, titolo a SheltonFlavio Cobolli ko in finale nell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026. Il tennista romano, apparso un po’ scarico dopo la strepitosa prestazione contro Alexander Zverev in semifinale, si arrende in due ... spaziotennis.com Cobolli-Shelton 2-6, 5-7. L'americano vince l'Atp di Monaco di Baviera, Flavio battuto in un'ora e 30 minuti facebook Battuto in finale Cobolli Shelton vince l’Atp 500 a Monaco, dopo l’ottimo percorso in Germania, Cobolli finisce ko in due set #Tuttosport #Cobolli x.com