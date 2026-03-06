Indian Wells 2026 Sinner e Musetti in campo oggi | orari e dove vederli in tv

Oggi all’ATP Indian Wells 2026, un torneo Masters 1000 in California, sono in programma le partite di cinque tennisti italiani, tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L’evento è diretto dall’ex tennista tedesco Tommy Haas e si svolge venerdì 6 marzo. Gli incontri di Sinner e Musetti sono programmati in orari specifici e saranno trasmessi in televisione.

Oggi venerdì 6 marzo cinque italiani in campo, tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, all'Atp Indian Wells 2026, Masters 1000 della California diretto dall'ex tennista tedesco Tommy Haas. Tra le fila azzurre, finisce subito l'avventura di Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli. I due hanno perso al primo turno rispettivamente contro Mackenzie McDonald e Rinky Hijikata. Questa sera appuntamento con altri tre italiani: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Nella notte, infine, tocca a Jannik Sinner, in cerca di riscatto dopo l'eliminazione a sorpresa ai quarti di finale dell'Atp Doha. Nel main draw di singolare femminile questa sera spetta a Jasmine Paolini, già scesa in campo ieri al fianco di Sara Errani per i sedicesimi di doppio.