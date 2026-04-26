Oggi, domenica 26 aprile, si disputano incontri di singolare maschile all’ATP Madrid 2026 con protagonisti due tennisti italiani. Jannik Sinner affronterà un avversario sconosciuto, mentre Lorenzo Musetti sfiderà Hubert Hurkacz, entrambi reduci da vittorie recenti contro Benjamin Bonzi e Hurkacz stesso. Gli incontri sono programmati in diverse fasce orarie e saranno trasmessi in diretta televisiva e streaming.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi, domenica 26 aprile, all’ Atp Madrid 2026. I due italiani sono reduci dalle rispettive vittorie contro Benjamin Bonzi e Hubert Hurkacz. Soprattutto il numero 1 del mondo ha faticato più del previsto contro il tennista francese, che lo ha costretto al terzo set dopo aver vinto il primo al tie break. Jannik oggi sfida il norvegese Elmer Moller, mentre Lorenzo se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor.????????????????? Día 7?? by @bwscoreses #MMOPEN pic.twitter.comGcLJnvbfj1 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 26, 2026 Musetti-Griekspoor: precedenti, orario e dove vederla in tv. Musetti-Griekspoor si sono già incontrati 2 volte in carriera, e in entrambi i casi il tennista carrarino è uscito sconfitto dalla partita.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner e Musetti oggi all’Atp Madrid 2026: avversari, orari e dove vederli in tv

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