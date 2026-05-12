Oggi a Roma si tengono gli ottavi di finale degli Internazionali 2026 nel tabellone maschile. La partita più attesa vede protagonista il derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, con il primo classificato al mondo che sfida il giovane tennista azzurro. La giornata si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del torneo, con incontri che si svolgono sui campi principali del circolo sportivo.

Oggi a Roma è il giorno degli ottavi di finale del tabellone maschile degli Internazionali 2026. Il piatto forte è ovviamente il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino: il numero 1 al mondo contro la sorpresa del torneo. Esiste un unico precedente, a Santa Margherita di Pula nel 2019: vinse Sinner con un doppio 6-1. Il loro è il terzo match sul Centrale del Foro Italico, dove la giornata di martedì 12 maggio viene aperta dalla sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud. La grande incognita riguarda le condizioni fisiche di Musetti, apparso veramente in difficoltà durante il match vinto con Cerundolo. Sarà dura anche per Luciano Darderi: il 24enne, oggi numero 20 al mondo, affronta Alexander Zverev.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, oggi gli ottavi: quando gioca Sinner contro Pellegrino | Il programma degli italiani a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

QUANDO GIOCA SINNER CON PELLEGRINO DERBY ITALIANO A ROMA: DOVE E QUANDO VEDERLA IN TV GRATIS

Notizie correlate

Internazionali, oggi l’esordio di Sinner: quando gioca e dove vederlo in tv (anche in chiaro) | Il programma degli italiani a RomaL’attesa è finita: oggi Jannik Sinner fa il suo debutto agli Internazionali d’Italia 2026.

Indian Wells, quando gioca Sinner contro Shapovalov: il programma di oggi e gli italiani in campo | Date, orari, diretta tvArchiviata la comodissima vittoria contro Svrcina al primo turno con un doppio 6-1, Jannik Sinner torna in campo nel terzo turno di Indian Wells,...

Argomenti più discussi: Super martedì a Roma: tutti gli ottavi maschili, in campo anche Musetti e Darderi; Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; RECAP! Day 7: Swiatek e Rybakina travolgenti, Medvedev a fatica; Sinner show a Roma, Popyrin dominato a Internazionali 2026 e festa ottavi. La partita.

La corsa di Jannik SINNER negli Internazionali d’Italia prosegue spedita. Il sempre più indiscusso numero uno al mondo si è assicurato l’accesso agli ottavi di finale sconfiggendo in due comodi set l’australiano Alexei Popyrin, relegato a due soli giochi. Nell’o x.com

Florentino Pérez è sceso negli spogliatoi a Monaco: Una stagione senza trofei è un fallimento per il Real Madrid. Due sono intollerabili. È stato molto critico nei confronti dei giocatori: Indossare la maglia del Real Madrid è un privilegio, ma comporta anche u reddit

Sinner show agli Internazionali, domina Popyrin e si prende gli ottaviIl tennista azzurro ha battuto l'australiano in due set nel terzo turno del Masters 1000 di Roma ... adnkronos.com