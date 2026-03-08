Indian Wells quando gioca Sinner contro Shapovalov | il programma di oggi e gli italiani in campo | Date orari diretta tv

Oggi a Indian Wells Jannik Sinner scenderà in campo contro Denis Shapovalov nel terzo turno del torneo. Dopo aver vinto facilmente contro Svrcina al primo turno con un doppio 6-1, il tennista italiano affronta ora il giocatore canadese, noto per il suo stile di gioco vario e per la sua talento ma anche per le sue oscillazioni di rendimento. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Archiviata la comodissima vittoria contro Svrcina al primo turno con un doppio 6-1, Jannik Sinner torna in campo nel terzo turno di Indian Wells, dove affronterà Denis Shapovalov, estroso tennista mancino di gran talento ma anche molto discontinuo. Shapovalov non ha avuto un bye al primo turno e nelle prime due partite ha affrontato e sconfitto prima Stefanos Tsitsipas, poi Tomas Etcheverry. L’azzurro vuole continuare a vincere e convincere in questo primo Masters 1000 stagionale dopo due mesi complicati in questo inizio di 2026. Per l’altoatesino andare avanti nel torneo ha una duplice valenza: in primis per rialzare il morale dopo le due eliminazioni in semifinale e ai quarti tra Australian Open e Doha contro Djokovic e Mensik. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

