atp 1000 madrid musetti eliminato agli ottavi da lehecka

Lorenzo Musetti è stato eliminato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, torneo ATP 1000 che si disputa sulla terra battuta e con un montepremi di 8 milioni di euro. Il tennista italiano ha perso contro il giocatore ceco, che ha conquistato la vittoria in due set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-3.

Lorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale del «Mutua Madrid Open», quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della «Caja Magica» della capitale spagnola. Il 24enne tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie, si è arreso in due set, con il punteggio di 6-3 6-3, in un’ora e 15 minuti di gioco, al ceco Jiri Lehecka, 14esimo della classifica mondiale e 11esimo del tabellone. Per un posto in semifinale Lehecka sfiderà il francese Arthur Fils, n.21 del seeding, che si è imposto sull'argentino Tomas Martin Etcheverry (25) per 6-3 6-4.🔗 Leggi su Feedpress.me

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