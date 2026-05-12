Internazionali d’Italia 2026 Musetti eliminato da Ruud | Deluso la condizione fisica non mi ha aiutato

Lorenzo Musetti si è fermato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, il quinto Masters 1000 della stagione che si sta disputando al Foro Italico di Roma. Il tennista carrarino è stato eliminato dopo aver perso contro il norvegese, che ha avuto la meglio in due set. Dopo la partita, Musetti ha dichiarato di essere deluso e ha spiegato che la condizione fisica non gli ha permesso di esprimersi al meglio. Con questa sconfitta, Musetti ha perso anche la possibilità di entrare nella top 10 della classifica ATP.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione in corso al Foro Italico di Roma. Sul Centrale il tennista azzurro, numero 10 del ranking ATP e ottava testa di serie del tabellone, è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 18 minuti di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Internazionali di Roma: Musetti eliminato da Ruud. Sinner-Pellegrino, derby alle 15 sul campo centrale

Leggi anche: Delusione Musetti, perde con Ruud: eliminato dagli Internazionali

Argomenti più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; IBI 26, lunedì 4 il sorteggio a Piazza del Popolo; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Internazionali Roma 2026, quando inizia? Date, programma, sorteggio, montepremi, italiani in campo e dove vederlo (in chiaro).

Internazionali BNL d'Italia 2026, Musetti eliminato ift.tt/oXJ35OI x.com

Lavazza, da quest'anno diventa Official Coffee agli Internazionali BNL d'Italia 2026 di tenis e, contestualmente, celebra il rinnovo a lungo termine fino al 2030 delle partnership con il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner e con alcuni dei tornei più reddit

Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari 12 maggio, ordine di gioco, quale partita su TV8Sarà un martedì decisamente intenso quello che attende gli appassionati di tennis. Al Foro Italico sono infatti in programma gli ottavi di finale del ... oasport.it