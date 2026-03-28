A Miami, Jannik Sinner ha raggiunto la finale del torneo ATP 1000 vincendo in due set contro Alexander Zverev, con i punteggi di 6-3 e 7-6. Nel doppio, sono in gioco i titoli per le coppie Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini, entrambe in gara per il titolo. La giornata ha confermato la presenza di rappresentanti italiani in diverse discipline del torneo.

Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami. Domenica alle 21 ora italiana sfiderà il ceco Jiri Lehecka che ha battuto il francese Arthur Fils nell’altra semifinale con un doppio 6-2. L’azzurro numero due del mondo si è imposto in un’ora e 53 minuti in una gara ben giocata dal tedesco, molto potente e preciso nel servizio, ma che ha visto Sinner prevalere nei momenti decisivi, compreso uno smash mandato a rete dal tedesco sul 4-4 nel tie-break. Sinner ha vinto 32 set consecutivi in tornei Masters 1000: un record storico senza precedenti. E’ alla sua terza finale a Miami dopo il ko del 2021 e il trionfo del 2023. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atp 1000 Miami, Sinner vola in finale dopo aver battuto Zverev in due set. E' grande Italia anche nel doppio con Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini a giocarsi il titolo

Articoli correlati

ATP Miami, Sinner inizia la caccia al titolo contro Dzumhur. Esordio per Paolini/Errani nel doppio femminileIl sabato del torneo di Miami completa il secondo turno in campo maschile e propone le prime sfide dei sedicesimi di finale per quello femminile.

Jannik Sinner guida la Friday Night Fever italiana con Bolelli/Vavassori ed Errani/PaoliniIl film riguardava la Saturday Night Fever: dal 1978 al 2026 l’aria è cambiata, e questa non è nemmeno una notte di sabato, ma di venerdì (almeno...

Tutto quello che riguarda Atp 1000 Miami Sinner vola in finale...

Temi più discussi: Il programma di oggi: Sinner e i doppi azzurri; Miami, Fils-Lehecka la prima semifinale. Bolelli e Vavassori avanti nel doppio; Bolelli/Vavassori tornano insieme e vanno subito in finale! Arends/Smith si inchinano; ATP Miami 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale!.

ATP Miami: Bolelli e Vavassori in finale a caccia del titolo mancanteTennis - Andrea Vavassori parla dopo la vittoria in semifinale e il riscaldamento con Jannik Sinner: Incredibile come risponde ... ubitennis.com

Atp 1000 Miami, Sinner vola in finale dopo aver battuto Zverev in due set. E' grande Italia anche nel doppio con Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini a giocarsi il titoloSinner ha vinto 32 set consecutivi in tornei Masters 1000: un record storico senza precedenti. E’ alla sua terza finale a Miami dopo il ko del 2021 e il trionfo del 2023. E ora il numero due del mondo ... gazzettadelsud.it

ATP Miami: Bolelli e Vavassori in finale a caccia del titolo mancante x.com

Bolelli- VavassoriDomenica In Finaleee - facebook.com facebook