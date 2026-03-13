Jasmine Paolini e Sara Errani si sono fermate in semifinale nel torneo di doppio femminile al BNP Paribas Open di Indian Wells 2026. Il torneo, che fa parte del circuito WTA 1000 e ATP Masters 1000, si è disputato con un montepremi complessivo di 9 milioni di dollari. Le due giocatrici italiane hanno concluso così il loro cammino nel torneo.

Jasmine Paolini e Sara Errani chiudono in semifinale il loro percorso nel torneo di doppio femminile al ‘BNP Paribas Open’ a Indian Wells 2026, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il primo Atp Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari, che si concluderà domenica sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden. In semifinale sono state battute 6-2 6-2 in 59 minuti da una delle coppie più forti del mondo, la statunitense Taylor Townsend e la ceca Katerina Siniakova, campionessa nel 2023 con la connazionale Barbora Krejcikova, che si è ritirata in singolare nell’ottavo di finale contro Elina Svitolina. Campionesse all’Australian Open e finaliste allo US Open nel 2025, Siniakova e Townsend hanno migliorato la semifinale raggiunta a Indian Wells l’anno scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Errani-Paolini a Indian Wells 2026 si fermano in semifinale nel doppio

Articoli correlati

Indian Wells, si ferma in semifinale la corsa di Errani e Paolini nel doppioL’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile di Indian Wells si è conclusa in semifinale.

Errani e Paolini in semifinale stanotte a Indian Wells: a che ora e dove vedere il doppio femminileErrani e Paolini in campo stanotte nella semifinale del torneo di doppio di Indian Wells 2026.

Una raccolta di contenuti su Errani Paolini a Indian Wells 2026 si...

Temi più discussi: Tennis: Indian Wells, Errani e Paolini agli ottavi nel doppio; Indian Wells su SuperTennis: Errani/Paolini avanzano agli ottavi; Errani/Paolini in semifinale al Wta Indian Wells: Guo/Mladenovic ko. HIGHLIGHTS; LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang 6-2 7-5, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche approdano ai quarti.

Indian Wells, Jasmine Paolini e Sara Errani si fermano in semifinaleErrani e Paolini, attualmente undicesime nella Race to Turin, hanno centrato comunque la seconda semifinale stagionale. sportal.it

Sara Errani e Jasmine Paolini fuori in semifinale a Indian Wells, passano Siniakova/TownsendSara Errani e Jasmine Paolini si fermano in semifinale al WTA 1000 di Indian Wells per quel che concerne il doppio. A batterle in due set, per 6-2 6-2, ... oasport.it

Si ferma in semifinale il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini a Indian Wells. Le due Azzurre vengono sconfitte dalla coppia Siniakova-Townsend con un 6-2; 6-2; netto e severo. Dopo poche ore Sara Errani è scesa nuovamente in campo nel doppio mist - facebook.com facebook

Cuore, esperienza e spettacolo Errani/Paolini ribaltano Guo/Mladenovic dopo essere state sotto di un set e due break. Le azzurre sono in semifinale a Indian Wells. x.com