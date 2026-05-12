Delusione Musetti perde con Ruud | eliminato dagli Internazionali

Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026 dopo aver perso negli ottavi di finale contro Casper Ruud, numero 23 del ranking mondiale. L'incontro si è concluso con un punteggio di 3-6, 1-6 a favore del tennista norvegese. La partita si è svolta oggi, martedì 12 maggio, sul campo principale del torneo Masters 1000 di Roma.

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