Delusione Musetti perde con Ruud | eliminato dagli Internazionali
Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026 dopo aver perso negli ottavi di finale contro Casper Ruud, numero 23 del ranking mondiale. L'incontro si è concluso con un punteggio di 3-6, 1-6 a favore del tennista norvegese. La partita si è svolta oggi, martedì 12 maggio, sul campo principale del torneo Masters 1000 di Roma.
(Adnkronos) – Delusione Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro è stato battuto dal norvegese Casper Ruud, numero 23 del mondo, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, con il punteggio di 3-6, 1-6. Musetti saluta così il torneo 'di casa', a cui arrivava dopo la semifinale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Leggi anche: Internazionali di Roma: Musetti eliminato da Ruud. Sinner-Pellegrino, derby alle 15 sul campo centrale
Leggi anche: Internazionali, oggi Musetti-Ruud – Diretta
Argomenti più discussi: Delusione Musetti, perde con Ruud: eliminato dagli Internazionali; Musetti-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv; Internazionali BNL d’Italia, delusione al Centrale: Paolini eliminata; Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv.
MI PESA TANTISSIMO ? Tutta la delusione di Tsitsipas dopo l’eliminazione dagli Internazionali BNL d'Italia Ora l’obiettivo è il Roland Garros, riuscirà a recuperare da questa sconfitta? #Tennis #Tsitsipas #IBI26 #WeAreTennis facebook
Delusione Musetti, perde con Ruud: eliminato dagli Internazionali(Adnkronos) – Delusione Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro è stato battuto dal norvegese Casper Ruud, numero 23 del mondo, negli ottavi di ... touchpoint.news