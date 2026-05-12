Delusione Musetti perde con Ruud | eliminato dagli Internazionali

Da webmagazine24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026 dopo aver perso negli ottavi di finale contro Casper Ruud, numero 23 del ranking mondiale. L'incontro si è concluso con un punteggio di 3-6, 1-6 a favore del tennista norvegese. La partita si è svolta oggi, martedì 12 maggio, sul campo principale del torneo Masters 1000 di Roma.

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(Adnkronos) – Delusione Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro è stato battuto dal norvegese Casper Ruud, numero 23 del mondo, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, con il punteggio di 3-6, 1-6. Musetti saluta così il torneo 'di casa', a cui arrivava dopo la semifinale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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