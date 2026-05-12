Lorenzo Musetti è stato eliminato agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma da Ruud. Sul campo centrale, Sinner affronterà Pellegrino in un derby previsto per le 15.

ROMA – Non ce l’ha fatta. Lorenzo Musetti esce agli ottavi degli Internazionali d’Italia. Il carrarino, numero 10 della classifica, ancora alle prese con problemi al bicipite femorale della gamba destra, è stato battuto in due set dal norvegese Casper Ruud, numero 25 del seeding, con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 18'. Per qualità tecniche e interpretazione del match oltre ad una percentuale vicino all’80% con le prime palle Ruud ha gestito il match fin dai primi game. Sul 3-0 del secondo set Musetti ha chiesti un medical time out per rendere più stabile la fasciatura alla coscia. Sfuma per l’azzurro la possibilità di raggiungere i quarti di finale a Roma per il secondo anno consecutivo, mentre Ruud ottiene la sua prima vittoria contro un Top 10 sulla terra battuta da quando, lo scorso anno, sconfisse il n.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Internazionali di Roma: Musetti eliminato da Ruud. Sinner-Pellegrino, derby alle 15 sul campo centrale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Internazionali: ottavi con Musetti, Darderi e il derby Sinner-PellegrinoAGI – È il giorno dei tre moschettieri azzurri agli Internazionali BNL d’Italia di tennis.

Sinner-Pellegrino, derby azzurro agli ottavi di Roma: Jannik in campo non prima delle 15Giornata speciale agli Internazionali d’Italia 2026, con un derby tutto italiano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.

Argomenti più discussi: Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma; Internazionali di tennis di Roma, Musetti e Darderi vanno agli ottavi; Musetti-Mpetshi Perricard oggi, Internazionali Roma 2026. Orario e dove vederla in tv; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno.

#Musetti- #Ruud diretta #Internazionali d'Italia: Lorenzo ko saluta Roma Tennis oggi LIVE x.com

Djokovic affina il gioco in Piazza del Popolo in vista del ritorno a Roma reddit

Internazionali di Roma: Musetti eliminato da Ruud. Sinner-Pellegrino, derby alle 15 sul campo centraleNon ce l'ha fatta. Lorenzo Musetti esce agli ottavi degli Internazionali d'Italia. Il carrarino, numero 10 della classifica, ancora alle prese con problemi al bicipite femorale della gamba destra, è s ... firenzepost.it