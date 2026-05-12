Internazionali di Tennis a Roma oggi | programma orari e ordine di gioco di martedì 12 maggio con Sinner e Musetti protagonisti

Oggi al Foro Italico si svolgono gli ottavi di finale maschili degli Internazionali d’Italia 2026, un torneo del circuito Masters 1000. Tre giocatori italiani sono in campo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, che cercano di avanzare ai quarti di finale. La giornata si concentra sulle partite di questi atleti, con gli incontri in programma secondo orari stabiliti.

Gli Internazionali d’Italia 2026 entrano nel vivo con una giornata tutta da seguire al Foro Italico. Oggi, martedì 12 maggio, spazio agli ottavi di finale maschili del Masters 1000 di Roma, con tre azzurri impegnati a caccia dei quarti: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. I riflettori saranno puntati soprattutto sul derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, una sfida inedita sul grande palcoscenico del Campo Centrale. Attesa anche per Lorenzo Musetti, chiamato a un test di altissimo livello contro Casper Ruud, mentre Luciano Darderi se la vedrà con Alexander Zverev. Sinner-Pellegrino: derby azzurro al Centrale. Dopo aver travolto Alex Popyrin con un netto 6-2 6-0, il numero uno del mondo Jannik Sinner torna in campo per affrontare Andrea Pellegrino, autentica sorpresa del torneo.🔗 Leggi su Funweek.it

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