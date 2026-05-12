Internazionali di Roma derby Sinner-Pellegrino agli ottavi di finale | il racconto in diretta

Oggi, martedì 12 maggio 2026, si giocano gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia sul campo Centrale di Roma. Alle ore 15, si affrontano Sinner e Pellegrino in un derby che ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati di tennis italiani. La sfida rappresenta un momento importante per il torneo e per i due giocatori coinvolti. La partita sarà seguita in diretta da numerosi media e tifosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oggi, martedì 12 maggio 2026, il tennis italiano vive un momento di grande attesa per il derby degli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, in programma sul campo Centrale di Roma non prima delle ore 15. Sinner, attuale numero uno del mondo, affronta la sorpresa Pellegrino, reduce dalle qualificazioni, in un match che sarà trasmesso in diretta sia sui canali Sky Sport che in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su diverse piattaforme. Nel frattempo, la cronaca nazionale si concentra sugli sviluppi del caso Garlasco con nuove consulenze per la difesa di Sempio e su tragici fatti di sangue a Prato, mentre sul fronte sportivo si registra lo slittamento del derby calcistico Roma-Lazio al 18 maggio e l’eliminazione di Musetti dal torneo tennistico capitolino per mano di Ruud.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Internazionali di Roma, derby Sinner-Pellegrino agli ottavi di finale: il racconto in diretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Chi è Andrea Pellegrino, il prossimo avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma Leggi anche: Sinner strapazza Popyrin agli Internazionali d'Italia: derby azzurro agli ottavi con la sorpresa Pellegrino Argomenti più discussi: Caos Derby a Roma: la sfida con gli Internazionali di Tennis spacca la capitale, si gioca alle 12.30; Il pasticcio enorme di Roma-Lazio: con gli Internazionali non si trova un orario per il derby. I dubbi sulle 12.30 e le 4 partite (almeno) in contemporanea; Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A. Inizia il derby sul centrale di Roma ?? Jannik Sinner e Andrea Pellegrino si sfidano per un posto ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia! x.com r/tennis Discussione Giornaliera (Sabato, 09 Maggio 2026) - reddit.com reddit Internazionali di Tennis a Roma oggi: programma, orari e ordine di gioco di martedì 12 maggio con Sinner e Musetti protagonistiGli Internazionali d’Italia 2026 entrano nel vivo con una giornata tutta da seguire al Foro Italico. Oggi, martedì 12 maggio, spazio agli ottavi di finale ... funweek.it