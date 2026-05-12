Internazionali Darderi è super con Zverev e vince la partita | arrivano i quarti di finale

Luciano Darderi ha vinto la partita contro Alexander Zverev agli Internazionali di Roma, raggiungendo i quarti di finale. La sfida si è conclusa con il successo del giocatore italiano, nonostante le difficoltà iniziali. La partita si è svolta il 12 maggio 2026 e ha visto Darderi prevalere sull’avversario in due set. Ora il suo percorso prosegue nel torneo, con l’obiettivo di arrivare alle semifinali.

Roma, 12 maggio 2026 – Sembrava avere un destino avverso la partita contro Alexander Zverev, ma Luciano Darderi ha reagito da vero campione e si è preso il match, che lo ha portato ai quarti di finale. Comincia in salita la partita degli ottavi contro il tedesco, numero tre al mondo, per il tennista italiano, agli Internazionali d’Italia 2026, ma poi il botta e risposta al secondo set, in tie-break, finito a 12-10, ha dato forza e determinazione a Darderi (numero 20 in ATP), che ha ribaltato l’incontro. L’avversario ha perso le sue certezze sul rosso di Roma e l’Azzurro ha trovato, poi, una serie di break fino alla vittoria. Il risultato finale è stato quello di 1-6, 7-6 (12-10), 6-0.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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