Durante gli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 28 aprile al 17 maggio, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le due rappresentanti italiane nel tabellone principale del torneo. La competizione si svolge sulla terra battuta, attirando giocatori di livello internazionale. Entrambe le tenniste italiane sono arrivate alla fase principale della manifestazione dopo aver superato le qualificazioni o grazie a wild card.

Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto guidano la delegazione italiana nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia, evento previsto dal 28 aprile al 17 maggio. La lista ufficiale delle partecipanti è stata diffusa martedì, con un giorno di scarto rispetto a quella del singolare maschile. L’ingresso diretto nel main draw vede protagonista Jasmine Paolini, attualmente ottava nel ranking mondiale e detentrice del titolo della scorsa edizione. Accanto a lei compare Elisabetta Cocciaretto, posizionata al 42 posto della graduatoria, che punta a superare il proprio record personale di due turni raggiunti al Foro Italico. Il quadro delle ammissioni automatiche si chiude con Yulia Putintseva, settantaquattresima in classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Internazionali BNL d’Italia: Paolini e Sabalenka sfidano il destino

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