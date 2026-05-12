Internazionali BNL d' Italia 2026 Musetti eliminato

Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli Internazionali BNL d’Italia 2026 dopo aver perso agli ottavi di finale contro il norvegese Ruud. Il match si è concluso con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Musetti, che occupa la posizione numero 10 nel ranking, non è riuscito a superare il turno successivo alla vittoria nel torneo precedente.

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Lorenzo Musetti saluta gli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista toscano, numero 10 del ranking, è stato sconfitto agli ottavi di finale dal norvegese Ruud col punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e diciassette minuti di gioco. L’equilibrio del primo set si rompe al sesto game. Ruud ruba il.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cobolli EXCELLENCE wins the Davis Cup for Italy! | v Spain | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8 Notizie correlate Leggi anche: Internazionali BNL d'Italia 2026, Cobolli eliminato Musetti vince all'esordio agli Internazionali BNL d'Italia 2026Lorenzo Musetti, numero 10 del ranking ATP incanta il Centrale e nel turno serale degli Internazionali BNL d’Italia batte il francese Mpetshi... Argomenti più discussi: Internazionali Bnl d'Italia, il sorteggio: Sinner debutta con Ofner o Michelsen, in finale può sfidare Musetti o Djokovic. Il tabellone; Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Sabato tocca a Sinner: esordio alle 19 sul Centrale. Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) on X x.com Musetti al 3° turno agli Internazionali BNL d'Italia: Mpetshi Perricard battuto in due set reddit Internazionali d’Italia, Musetti eliminato da Ruud negli ottaviIPA84547370 - Lorenzo Musetti of Italy competes against Francisco Cerundolo of Argentina during the Internazionali BNL d'Italia Day Six at Foro Italico on May 10, 2026 in Rome, Italy. ROMA (ITALPRESS) ... italpress.com