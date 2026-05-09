Musetti vince all' esordio agli Internazionali BNL d' Italia 2026
Lorenzo Musetti, numero 10 del ranking ATP, ha esordito con una vittoria agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Nel match serale giocato nel Centrale, ha battuto il francese Mpetshi Perricard, che al momento occupa la posizione 150 del ranking mondiale. La partita si è conclusa con la vittoria di Musetti in tre set, lasciando il pubblico soddisfatto per l’inizio positivo del torneo.
Lorenzo Musetti, numero 10 del ranking ATP incanta il Centrale e nel turno serale degli Internazionali BNL d’Italia batte il francese Mpetshi Perricard (nr. 58 ATP) in poco meno di un’ora e mezza di gioco col punteggio di 6-4, 6-4.Nel primo set l’equilibrio si rompe col break di Musetti nel.🔗 Leggi su Romatoday.it
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