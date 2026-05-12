Inter dopo il Papa oggi l’incontro con Mattarella | c’è anche la Lazio e una delegazione della Lega

Oggi il club nerazzurro ha avuto un incontro con il Presidente della Repubblica, in vista della finale di Coppa Italia prevista per domani sera. Alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti della Lazio e una delegazione della Lega. L’appuntamento si inserisce nel programma di eventi legati alla partita, che si svolgerà allo stadio di Milano. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure istituzionali e senza ulteriori dettagli ufficiali.

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