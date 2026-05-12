Inter dopo il Papa oggi l’incontro con Mattarella | c’è anche la Lazio e una delegazione della Lega
Oggi il club nerazzurro ha avuto un incontro con il Presidente della Repubblica, in vista della finale di Coppa Italia prevista per domani sera. Alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti della Lazio e una delegazione della Lega. L’appuntamento si inserisce nel programma di eventi legati alla partita, che si svolgerà allo stadio di Milano. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure istituzionali e senza ulteriori dettagli ufficiali.
di Stefano Cori Inter che in occasione della finale di Coppa Italia in programma domani sera, incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Inter dopo aver incontrato Papa Leone XIV in udienza privata sabato scorso, prima della gara di campionato, nella giornata di oggi avrà un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non solo i neo campioni d’Italia, ovviamente ci sarà anche la Lazio e una delegazione della Lega. Nel pomeriggio sarà ricevuta in Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, che vuole manifestare la propria partecipazione alla finale di Coppa Italia. In serata invece è prevista una cena di beneficenza: coinvolti i dirigenti dei club.🔗 Leggi su Internews24.com
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