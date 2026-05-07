Inter al Vaticano | l’udienza con il Papa prima del derby con la Lazio

L'Inter ha programmato un’udienza con il Papa prima del derby contro la Lazio. La visita si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà la presenza di alcuni rappresentanti della squadra. La delegazione nerazzurra sarà accompagnata da membri dello staff dirigente e dai calciatori coinvolti nell’incontro. La visita si svolgerà in un momento di grande attenzione, a poche ore dal match di campionato.

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